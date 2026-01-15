Радиостанция Судного дня передала в эфир новое слово

«Жужжалка» вышла в эфир в 19:16 по московскому времени.
Необычный голосовой сигнал с кодовым словом «ботва» прозвучал вечером 15 января в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщил telegram-канал «УВБ-76 логи», который в режиме реального времени фиксирует и расшифровывает эфир радиостанции.
Радиостанция УВБ-76 выходит в эфир для передачи коротких зашифрованных сигналов. «НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023», — передает послание telegram-канал «УВБ-76 логи». Что именно означает эти слова и цифры, неизвестно.
УВБ-76 — долговременная военная радиостанция, предположительно подчиненная структурам связи Вооруженных сил России. Она начала работу в 1970-х годах и большую часть времени транслирует однообразный низкочастотный звуковой сигнал, за который получила неофициальное название «Жужжалка».
Ранее наблюдатели фиксировали, что в 2026 году «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир уже в первые минуты после наступления Нового года. Тогда, по данным «УВБ-76 логи», одно из сообщений было передано спустя 21 минуту после полуночи по московскому времени.