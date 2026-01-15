Радиостанция Судного дня передала в эфир новое слово

Ранее наблюдатели фиксировали, что в 2026 году «Радиостанция Судного дня» вышла в эфир уже в первые минуты после наступления Нового года. Тогда, по данным «УВБ-76 логи», одно из сообщений было передано спустя 21 минуту после полуночи по московскому времени.