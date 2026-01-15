Ричмонд
Mash: У Скляра была затяжная депрессия, обострившаяся после рождения ребёнка

Найденный сегодня мёртвым экс-заместитель министра труда РФ Алексей Скляр, страдал от затяжной депрессии, которая обострилась после рождения долгожданного сына. Об этом Mash рассказала его вдова Алина.

По её словам, малыш родился два месяца назад, и почти сразу ему потребовалась операция, из-за чего девушка с ребёнком уехали в больницу. Вернувшись домой, она не узнала мужа: он стал крайне вспыльчивым, постоянно кричал и ругался, хотя не пил и не проявлял физической агрессии. Алина предлагала помощь психолога, но Скляр отказывался и отрицал проблемы. Месяц назад женщина вместе с сыном уехала к родственникам, и всё общение с супругом свелось к деловой переписке по электронной почте.

Напомним, Алексея Скляра нашли мёртвым сегодня в собственном доме в Москве, рядом с телом лежало ружьё. Перед смертью бывший чиновник жаловался на отношения с женой. Сообщалось, что развод с бывшей супругой стоил ему многомилионных отступных, после чего он женился на девушке с работы, которая была младше него на 17 лет, и назначил её на должность генерального директора компании. Родственники его вдовы утверждают, что он нередко бил новую избранницу. Также озвучивалась версия, что у Скляра были проблемы с деньгами и спиртным.

