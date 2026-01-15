Mash: У Скляра была затяжная депрессия, обострившаяся после рождения ребёнка

По её словам, малыш родился два месяца назад, и почти сразу ему потребовалась операция, из-за чего девушка с ребёнком уехали в больницу. Вернувшись домой, она не узнала мужа: он стал крайне вспыльчивым, постоянно кричал и ругался, хотя не пил и не проявлял физической агрессии. Алина предлагала помощь психолога, но Скляр отказывался и отрицал проблемы. Месяц назад женщина вместе с сыном уехала к родственникам, и всё общение с супругом свелось к деловой переписке по электронной почте.
Напомним, Алексея Скляра нашли мёртвым сегодня в собственном доме в Москве, рядом с телом лежало ружьё. Перед смертью бывший чиновник жаловался на отношения с женой. Сообщалось, что развод с бывшей супругой стоил ему многомилионных отступных, после чего он женился на девушке с работы, которая была младше него на 17 лет, и назначил её на должность генерального директора компании. Родственники его вдовы утверждают, что он нередко бил новую избранницу. Также озвучивалась версия, что у Скляра были проблемы с деньгами и спиртным.
