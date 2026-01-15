Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина, младшая сестра королевы Испании Софии. Ей было 83 года. Об этом сказано в распространенном 15 января коммюнике испанской королевской семьи.
«Их Величества Король и Королева, а также Ее Величество королева донья София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой, которая скончалась сегодня в 11.40 (13.40 мск.) во дворце Сарсуэла в Мадриде», — говорится в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось о смерти Юрико Микасы, японской принцессы, вдовы принца Такахито. Он был был младшим братом императора Хирохито — деда текущего японского императора Нарухито. Юрико Микаса умерла в возрасте 102 лет. Она была старейшим членом японской императорской семьи.