Умерла принцесса Греческая и Датская Ирина, младшая сестра королевы Испании

«Их Величества Король и Королева, а также Ее Величество королева донья София с прискорбием сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Ирины Греческой, которая скончалась сегодня в 11.40 (13.40 мск.) во дворце Сарсуэла в Мадриде», — говорится в сообщении.