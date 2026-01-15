Кто чаще всего в Башкирии обращается к гадалкам — мужчины или женщины? Ответили социолог, психолог и таролог

Распространенное мнение, что к гадалкам и экстрасенсам обращаются преимущественно женщины, может быть стереотипом. Как заявила в телепрограмме «Честно говоря» кандидат социологических наук Зарина Сизоненко, мужчины тоже являются частыми клиентами «мистиков», но часто скрывают такие визиты.
По словам социолога, мужчины бывают достаточно мнительны, любят лесть и иногда мыслят менее рационально, чем женщины. При этом она отметила, что однозначного ответа на вопрос о гендерном распределении аудитории у науки нет.
Практикующий таролог Александра Хасанова, однако, подтвердила, что в ее практике клиентки-женщины действительно преобладают. Самые частые запросы, по ее словам, касаются личных отношений, работы и вопросов переезда.
Клинический психолог республиканского психотерапевтического центра Ольга Аверина объяснила эту тенденцию особенностями эмоциональной сферы. По ее мнению, женщины более подвержены влиянию тарологов и гадалок именно из-за своей эмоциональности. В обращении к экстрасенсам они часто ищут душевную поддержку, поскольку склонны воспринимать отношения как проект, в который вкладывают много усилий.
