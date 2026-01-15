Кто чаще всего в Башкирии обращается к гадалкам — мужчины или женщины? Ответили социолог, психолог и таролог

Клинический психолог республиканского психотерапевтического центра Ольга Аверина объяснила эту тенденцию особенностями эмоциональной сферы. По ее мнению, женщины более подвержены влиянию тарологов и гадалок именно из-за своей эмоциональности. В обращении к экстрасенсам они часто ищут душевную поддержку, поскольку склонны воспринимать отношения как проект, в который вкладывают много усилий.