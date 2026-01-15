Ричмонд
Миндич организовывал празднование дня рождения Зеленского

Экс-министр Украины Алексей Чернышов подтвердил, что присутствовал на дне рождения президента Владимира Зеленского, который проходил в квартире бизнесмена Тимура Миндича. Об этом стало известно на заседании парламентской комиссии по антикоррупционной политике. Эту информацию с заседания сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Источник: Life.ru

«Чернышов заявил, что был на дне рождения Зеленского, который был организован в квартире Тимура Миндича», — написал нардеп.

Сам Чернышов подтвердил близкое знакомство с фигурантом громкого коррупционного дела, назвав его своим товарищем. При этом он опроверг слухи о том, что приходится кумом президенту, пояснив, что кумовство связывает его с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

Напомним, Тимур Миндич объявлен в розыск на Украине, его подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме. В материалах дела упоминалась и фамилия Владимира Зеленского, но степень его вовлечения детективы пока не раскрывают. Достоверно известно, что в механизме махинаций участвуют ключевые и высокопоставленные лица действующей власти в Киеве. После того как в СМИ попали первые компрометирующие аудиозаписи, Тимур Миндич срочно покинул Украину.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
