Миндич организовывал празднование дня рождения Зеленского

«Чернышов заявил, что был на дне рождения Зеленского, который был организован в квартире Тимура Миндича», — написал нардеп.
Сам Чернышов подтвердил близкое знакомство с фигурантом громкого коррупционного дела, назвав его своим товарищем. При этом он опроверг слухи о том, что приходится кумом президенту, пояснив, что кумовство связывает его с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.
Напомним, Тимур Миндич объявлен в розыск на Украине, его подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме. В материалах дела упоминалась и фамилия Владимира Зеленского, но степень его вовлечения детективы пока не раскрывают. Достоверно известно, что в механизме махинаций участвуют ключевые и высокопоставленные лица действующей власти в Киеве. После того как в СМИ попали первые компрометирующие аудиозаписи, Тимур Миндич срочно покинул Украину.
