Скончался театральный критик Олег Пивоваров

Скончался заслуженный деятель искусств России, театральный критик Олег Пивоваров. Об этом в четверг, 15 января, сообщил председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков. Причина смерти не уточняется.
Машков подчеркнул, что вся жизнь Пивоварова была посвящена театру. Он возглавлял журнал «Театральная жизнь», неоднократно избирался секретарем СТД, а также активно участвовал в жизни объединения.
— Выражаю соболезнования родным, близким и коллегам Олега Ивановича, — передает слова Машкова сайт союза.