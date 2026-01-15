Ученые установили влияние кофеина на выносливость спортсменов

Как показали результаты исследования, с кофеином спортсмены выполняли больше общей работы. Кроме того, увеличивались пиковая и средняя мощность. Концентрация лактата в крови была выше в обеих половинах теста при употреблении кофеина, в то время как субъективная оценка нагрузки была ниже во второй половине по сравнению с плацебо.