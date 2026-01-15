Ученые установили влияние кофеина на выносливость спортсменов

Умеренное потребление кофеина перед тренировкой может улучшать работоспособность спортсменов в командных видах спорта, в особенности в условиях недостатка кислорода. К такому выводу пришла международная группа исследователей, работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.
В эксперименте участвовали 15 человек, которые занимаются командными видами спорта. В разные дни они выполняли тренировки в условиях умеренной гипоксии. За час до начала спортсмены принимали либо кофеин в дозе шести миллиграммов на килограмм массы тела, либо плацебо.
Как показали результаты исследования, с кофеином спортсмены выполняли больше общей работы. Кроме того, увеличивались пиковая и средняя мощность. Концентрация лактата в крови была выше в обеих половинах теста при употреблении кофеина, в то время как субъективная оценка нагрузки была ниже во второй половине по сравнению с плацебо.
Авторы подчеркивают, что эффект связан, в том числе с влиянием кофеина на восприятие нагрузки. По их мнению, умеренные дозы кофеина могут быть эффективным способом повысить выносливость у спортсменов, особенно в условиях интенсивных матчей и дефицита кислорода.
