Ученые установили влияние кофеина на выносливость спортсменов

Международная группа исследователей выяснила, что Умеренное потребление кофеина перед тренировкой может улучшать работоспособность спортсменов в командных видах спорта.

Источник: Аргументы и факты

Умеренное потребление кофеина перед тренировкой может улучшать работоспособность спортсменов в командных видах спорта, в особенности в условиях недостатка кислорода. К такому выводу пришла международная группа исследователей, работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

В эксперименте участвовали 15 человек, которые занимаются командными видами спорта. В разные дни они выполняли тренировки в условиях умеренной гипоксии. За час до начала спортсмены принимали либо кофеин в дозе шести миллиграммов на килограмм массы тела, либо плацебо.

Как показали результаты исследования, с кофеином спортсмены выполняли больше общей работы. Кроме того, увеличивались пиковая и средняя мощность. Концентрация лактата в крови была выше в обеих половинах теста при употреблении кофеина, в то время как субъективная оценка нагрузки была ниже во второй половине по сравнению с плацебо.

Авторы подчеркивают, что эффект связан, в том числе с влиянием кофеина на восприятие нагрузки. По их мнению, умеренные дозы кофеина могут быть эффективным способом повысить выносливость у спортсменов, особенно в условиях интенсивных матчей и дефицита кислорода.

Ранее сообщалось, что врач Роб Галлоуэй развеял миф об «идеальном» времени для кофе.