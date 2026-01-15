В Москве пройдет международный форум ОДКБ

ОДКБ объединяет шесть государств: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Парламентская Ассамблея организации координирует взаимодействие законодательных органов этих стран, в том числе по вопросам обороны и безопасности. В рамках таких встреч участники согласуют подходы к ратификации договоров, унификации законов и работе по линии международных организаций.