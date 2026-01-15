Ричмонд
В Москве пройдет международный форум ОДКБ

В 2026 году международный форум ОДКБ пройдет в Москве. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

В состав ОДКБ входит шесть стран.

«Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2026 № 11 “Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международного форума обеспечения коллективной безопасности и других мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности в 2026 году”», — написано на сайте правовых актов.

ОДКБ объединяет шесть государств: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Парламентская Ассамблея организации координирует взаимодействие законодательных органов этих стран, в том числе по вопросам обороны и безопасности. В рамках таких встреч участники согласуют подходы к ратификации договоров, унификации законов и работе по линии международных организаций.

Ранее глава России заявлял, что страна сделает все необходимое для защиты и укрепления ОДКБ. Позиция России исходит из договорных обязательств и общей ответственности стран блока за стабильность в регионе.