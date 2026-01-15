Ричмонд
ЯНАО вошел в топ-5 регионов России с наименьшей долей нуждающегося населения

По результатам 2024 года Ямал занял четвертое место среди российских регионов с наименьшей численностью граждан, живущих за чертой бедности. В округе к категории малоимущих отнесены 17,9 тысячи человек. Данные опубликованы на сайте «ПромРейтинг».

По итогам 2024 года на Ямале насчитывалось 17,9 тысячи нуждающихся жителей.

«Итоги 2024 года показали, что наименьшая доля нуждающегося населения среди регионов России проживает в Чукотском автономном округе, его численность составила всего 1,8 тысячи человек», — сказано на сайте. Ниже в списке Ненецкий автономные округа, Магаданская область и ЯНАО.

В десятку регионов России с самым небольшим числом малоимущих попал Ямал. Кроме него, там оказались еще шесть субъектов РФ — это Еврейская автономная область (20 тыс. человек), Сахалинская область (23,8 тыс.), Камчатский край (27,4 тыс.), Республика Алтай (29,1 тыс.), Республика Калмыкия (35,2 тыс.) и Мурманская область (38,7 тыс.).

