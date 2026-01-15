ЯНАО вошел в топ-5 регионов России с наименьшей долей нуждающегося населения

В десятку регионов России с самым небольшим числом малоимущих попал Ямал. Кроме него, там оказались еще шесть субъектов РФ — это Еврейская автономная область (20 тыс. человек), Сахалинская область (23,8 тыс.), Камчатский край (27,4 тыс.), Республика Алтай (29,1 тыс.), Республика Калмыкия (35,2 тыс.) и Мурманская область (38,7 тыс.).