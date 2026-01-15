ЯНАО вошел в топ-5 регионов России с наименьшей долей нуждающегося населения

По итогам 2024 года на Ямале насчитывалось 17,9 тысячи нуждающихся жителей.
По результатам 2024 года Ямал занял четвертое место среди российских регионов с наименьшей численностью граждан, живущих за чертой бедности. В округе к категории малоимущих отнесены 17,9 тысячи человек. Данные опубликованы на сайте «ПромРейтинг».
«Итоги 2024 года показали, что наименьшая доля нуждающегося населения среди регионов России проживает в Чукотском автономном округе, его численность составила всего 1,8 тысячи человек», — сказано на сайте. Ниже в списке Ненецкий автономные округа, Магаданская область и ЯНАО.
В десятку регионов России с самым небольшим числом малоимущих попал Ямал. Кроме него, там оказались еще шесть субъектов РФ — это Еврейская автономная область (20 тыс. человек), Сахалинская область (23,8 тыс.), Камчатский край (27,4 тыс.), Республика Алтай (29,1 тыс.), Республика Калмыкия (35,2 тыс.) и Мурманская область (38,7 тыс.).