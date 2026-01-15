Экс-вице-премьер Украины: Зеленский праздновал день рождения в квартире Миндича

Президент Украины Владимир Зеленский праздновал один из своих дней рождения в частной квартире предпринимателя Тимура Миндича, который оказался в центре коррупционного расследования. Об этом в четверг, 15 января, заявил бывший вице-премьер и экс-министр национального единства Алексей Чернышов, который присутствовал на мероприятии.
— Подтверждаю знакомство с Миндичем — это было в Израиле. Тимур Миндич — мой товарищ, — отметил бывший министр во время заседания специальной комиссии Верховной рады по антикоррупционной политике.
Чернышов также опроверг сообщения о том, что он приходится кумом Зеленскому. Чиновник уточнил, что кумом ему приходится бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «МК».
18 декабря 2025 года детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов выразил мнение, что высшее руководство Украины может быть представлено в качестве фигурантов коррупционного дела Тимура Миндича. Детектив отметил, что не всю информацию можно использовать в качестве доказательств в суде, поэтому бюро представит в материалах дела «только те факты, которые можно доказать должным образом».