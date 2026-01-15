Офтальмолог объяснила причину кровавого пятна в глазу у Макрона

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон появился на публике с залитым кровью лазом, что спровоцировало оживлённые обсуждения в Интернете. Инцидент произошёл в ходе его выступления перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе. Пользователи соцсетей сразу начали иронизировать, предполагая, что синяк могла нанести супруга политика, ссылаясь на аналогичные случаи в прошлом. Врач перечислила три основные причины, способные привести к подобному кровоизлиянию. По её словам, наиболее распространённой является резкое повышение внутриглазного давления, которое часто связано с гипертонией или гипертиреозом — чрезмерной активностью щитовидной железы.