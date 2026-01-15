Офтальмолог объяснила причину кровавого пятна в глазу у Макрона

Профессор объяснила, что это классическое субконъюнктивальное кровоизлияние — разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. Говоря простым языком, это разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. Выглядит это действительно устрашающе.
«Глаз заливается кровью, становится красным, иногда появляется небольшая отёчность. Но для самого зрения это состояние, как правило, совершенно безопасно», — отметила Шилов.
По её словам, причиной мог стать резкий скачок давления, физическое перенапряжение, усталость или ломкость сосудов. Это состояние незаразно, не требует изоляции и рассасывается за несколько дней.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон появился на публике с залитым кровью лазом, что спровоцировало оживлённые обсуждения в Интернете. Инцидент произошёл в ходе его выступления перед военными на базе Истр-Ле-Тюбе. Пользователи соцсетей сразу начали иронизировать, предполагая, что синяк могла нанести супруга политика, ссылаясь на аналогичные случаи в прошлом. Врач перечислила три основные причины, способные привести к подобному кровоизлиянию. По её словам, наиболее распространённой является резкое повышение внутриглазного давления, которое часто связано с гипертонией или гипертиреозом — чрезмерной активностью щитовидной железы.
