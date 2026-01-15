Такой зимы в Молдове никто не ожидал: Мороз до минус 15 градусов, и это еще немного потеплело

В Молдове аномальные морозы этой зимой, — отвыкли уже от такой суровой погоды.
В ночь на пятницу, 16 января, похолодает до …-15 градусов.
Днем тоже морозец — …-5 градусов.
Правда, день обещает быть солнечным.
В последующие сутки будет еще холоднее.
