Китайские ученые представили натрий-серную батарею с высокой энергоемкостью

Испытания показали, что тестовые элементы выдержали 1400 циклов зарядки-разрядки до начала существенной потери ёмкости. Кроме того, батарея сохранила 95% способности к заряду после более чем года простоя. Как отмечают специалисты, это критически важное преимущество для систем долгосрочного хранения энергии.