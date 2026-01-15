Ричмонд
Врач Агапкин призвал не игнорировать запор после новогодних праздников

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова призвали россиян не игнорировать запор после новогодних праздников.

Источник: Аргументы и факты

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» призвали россиян не игнорировать запор после новогодних праздников.

Трофимова пояснила, что обилие жирной, солёной и сладкой пищи на праздничном столе может спровоцировать нарушения работы кишечника. Агапкин добавил, что малоподвижный образ жизни в праздничные дни также способствует проблемам с дефекацией.

По его словам, длительные запоры могут привести к появлению анальных трещин, а также к развитию геморроя.

«Игнорировать этот звоночек — это значит ухудшать качество своей жизни и здоровья в будущем», — заключил Агапкин.

Напомним, ранее врач общей практики Хизер Виола заявила, что соблюдение определенного правила после приема пищи может значительно положительно сказаться на состоянии здоровья.