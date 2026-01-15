Дипломат Ордаш: угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину высока

Угроза экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину остается высокой. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш в интервью телеканалу «Россия 1».
«И линия защиты выбрала такой путь, что на самом деле свой основной упор как раз делает на это, что для Александра, для его здоровья, для его жизни существует реальная и большая угроза в случае его экстрадиции на Украину. Теперь остается ожидать, насколько польские власти примут в расчет этот основной аргумент», — сказал дипломат.
Ордаш также указал, что адвокат Бутягина расценил поведение польского судьи как предвзятое, в связи с чем было подано ходатайство об его отводе.
Бутягин, известный российский ученый и представитель петербургского музея «Эрмитаж», был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических раскопок в Крыму. По данным окружной прокуратуры Варшавы, на Украине ему может грозить до десяти лет лишения свободы. Ранее польская прокуратура получила из Украины документы, необходимые для экстрадиции.
Ученый является автором множества научных публикаций, в том числе посвященных античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.