Дипломат Ордаш: угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину высока

«И линия защиты выбрала такой путь, что на самом деле свой основной упор как раз делает на это, что для Александра, для его здоровья, для его жизни существует реальная и большая угроза в случае его экстрадиции на Украину. Теперь остается ожидать, насколько польские власти примут в расчет этот основной аргумент», — сказал дипломат.