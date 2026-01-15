Роспотребнадзор: 64% проб готовой еды не соответствует санэпидтребованиям

Роспотребнадзор выявил нарушения в соответствии санэпидтребованиям в 64% проб готовой еды, взятых в российских магазинах в 2025 году. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.
«Было отобрано 900 образцов готовой продукции. По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям», — говорится в заявлении.
В Роспотребнадзоре отметили, что в 19 образцах из российских магазинов также была выявлена патогенная микрофлора. Итоги проверки указывают на угрозу появления потенциально опасных продуктов в сегменте готовой еды при отсутствии специальных требований к производителям и поставщикам.
Ранее KP.RU сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, зачем нужно вводить правила для регулирования производства и продажи готовой еды в России. По ее словам, инициатива связана с рисками для здоровья людей на фоне случаев массовых отравлений.