Роспотребнадзор: 64% проб готовой еды не соответствует санэпидтребованиям

В Роспотребнадзоре отметили, что в 19 образцах из российских магазинов также была выявлена патогенная микрофлора. Итоги проверки указывают на угрозу появления потенциально опасных продуктов в сегменте готовой еды при отсутствии специальных требований к производителям и поставщикам.