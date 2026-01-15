Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: 64% проб готовой еды не соответствует санэпидтребованиям

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении патогенной микрофлоры в 19 из 900 образцах готовой еды в российских магазинах.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор выявил нарушения в соответствии санэпидтребованиям в 64% проб готовой еды, взятых в российских магазинах в 2025 году. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

«Было отобрано 900 образцов готовой продукции. По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям», — говорится в заявлении.

В Роспотребнадзоре отметили, что в 19 образцах из российских магазинов также была выявлена патогенная микрофлора. Итоги проверки указывают на угрозу появления потенциально опасных продуктов в сегменте готовой еды при отсутствии специальных требований к производителям и поставщикам.

Ранее KP.RU сообщал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, зачем нужно вводить правила для регулирования производства и продажи готовой еды в России. По ее словам, инициатива связана с рисками для здоровья людей на фоне случаев массовых отравлений.