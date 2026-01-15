США уведомили Иран о «серьезных последствиях» в случае казней протестующих

The Wall Street Journal также писало, что Соединенные Штаты могут атаковать Иран крылатыми ракетами Tomahawk, которые размещены на находящихся на Ближнем Востоке американских эсминцах. Также армия США может задействовать находящиеся в регионе истребители и бомбардировщики.