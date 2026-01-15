США уведомили Иран о «серьезных последствиях» в случае казней протестующих

Администрация США уведомила Иран о «серьезных последствиях» в случае казней участников акций протеста в стране. Об этом в четверг, 15 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
— Относительно Ирана я отмечу, что президент (США Дональд Трамп — прим. «ВМ») и его команда сообщили иранскому режиму, что, если убийства продолжатся, будут серьезные последствия, — отметила она.
Ливитт также добавила, что глава вашингтонской администрации получил сообщение о том, что в Иране «убийства и казни прекратятся», передает ТАСС.
Ранее Трамп призвал власти Ирана проявить гуманность в отношении участников внутренних беспорядков и выразил надежду на то, что они не будут убивать людей.
The Wall Street Journal также писало, что Соединенные Штаты могут атаковать Иран крылатыми ракетами Tomahawk, которые размещены на находящихся на Ближнем Востоке американских эсминцах. Также армия США может задействовать находящиеся в регионе истребители и бомбардировщики.
9 января верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах Дональда Трампа.