Певица Глюкоза заявила, что любит украинскую группу «Пошлая Молли»

27 декабря 2025 года в СМИ появилась информация о том, что в 2025 году самым высокооплачиваемым музыкантом стал российский певец Иван Дмитриенко — за 33 концерта он заработал 924 миллиона рублей. Также в тройку исполнителей с самым высоким доходом в стране вошли Григорий Лепс и Надежда Кадышева.