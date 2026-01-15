Певица Глюкоза заявила, что любит украинскую группу «Пошлая Молли»

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала, что в будущем хотела бы поработать с молодым артистом «Темный принц» и украинской группой «Пошлая Молли», признавшись, что коллектив является одним из ее любимых.
Артистка отметила, что ей было бы интересно развиваться в направлении электронной музыки.
— Ну, кстати, «Пошлая Молли» мне интересна. Мне кажется, интересные ребята очень. Вообще меня сейчас интересует электроника, новые звуки, — рассказала Чистякова-Ионова в выпуске шоу «Токсики» за авторством комика Ильи Соболева, доступном в соцсети VK.
11 мая 2025 года стало известно, что осудившая действия России «Пошлая Молли» почти перестала давать концерты и получает прибыль только от продажи сувениров российским поклонникам. Солист группы Кирилл Бледный вместе с остальными членами коллектива также разозлил украинских граждан, продолжив исполнять песни на русском языке.
27 декабря 2025 года в СМИ появилась информация о том, что в 2025 году самым высокооплачиваемым музыкантом стал российский певец Иван Дмитриенко — за 33 концерта он заработал 924 миллиона рублей. Также в тройку исполнителей с самым высоким доходом в стране вошли Григорий Лепс и Надежда Кадышева.