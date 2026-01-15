Жителям Кубани необходимо переоформить Пушкинские карты

Краснодарский край уверенно занимает второе место среди регионов России по количеству учреждений культуры, участвующих в проекте «Пушкинская карта». Их число, по словам заместителя главы администрации Кубани Александра Руденко, превысило полторы тысячи. Для продолжения участия в программе важно своевременно оформить новую карту.
Тем, кто уже подал заявку на перевыпуск карты, новый продукт доступен прямо сейчас. Сделать переоформление можно быстро и удобно через мобильное приложение «Госуслуги Культура», а клиенты ВТБ также могут воспользоваться услугами своего банка онлайн. Важно отметить, что в 2026 году изготовление пластиковой версии карты абсолютно бесплатное.
Замминистра культуры региона Алексей Батура подчеркнул значимость проекта: в прошлом году на территории Краснодарского края прошло около 25 тысяч интересных культурных мероприятий, билеты на которые жители могли оплатить именно Пушкинскими картами.
Поддерживая интерес молодежи к культуре, государство каждый год выделяет большие средства на пополнение баланса карт. Молодые граждане от 14 до 22 лет имеют право получать ежегодную сумму в размере пяти тысяч рублей, предназначенную исключительно для покупки билетов в театры, музеи, кинотеатры и на выставки. Однако существует ограничение: сумма, которую можно потратить на поход в кино, ограничена двумя тысячами рублей.