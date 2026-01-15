Жителям Кубани необходимо переоформить Пушкинские карты

Поддерживая интерес молодежи к культуре, государство каждый год выделяет большие средства на пополнение баланса карт. Молодые граждане от 14 до 22 лет имеют право получать ежегодную сумму в размере пяти тысяч рублей, предназначенную исключительно для покупки билетов в театры, музеи, кинотеатры и на выставки. Однако существует ограничение: сумма, которую можно потратить на поход в кино, ограничена двумя тысячами рублей.