Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Дорожное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Водителям и пассажирам, находящимся на мосту и в районе пункта досмотра, рекомендуется сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщили в telegram-канале Крымского моста.

Дорожное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Водителям и пассажирам, находящимся на мосту и в районе пункта досмотра, рекомендуется сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщили в telegram-канале Крымского моста.

