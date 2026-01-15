Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Дорожное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Водителям и пассажирам, находящимся на мосту и в районе пункта досмотра, рекомендуется сохранять спокойствие и выполнять распоряжения сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщили в telegram-канале Крымского моста.