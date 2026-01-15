Ричмонд
Федяев отправится в США для предполетной подготовки к миссии Crew-12

Российский космонавт вылетит на базу SpaceX в Хоторн в ночь на 16 января.

Источник: Аргументы и факты

Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев отправится на базу SpaceX в Хоторн, где будет проходить предполетную подготовку, сообщили в Telegram-канале Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.

«В ночь на 16 января мск космонавт Роскосмоса Андрей Федяев улетит на базу SpaceX в Хоторн, штат Калифорния для прохождения предполетной подготовки в качестве специалиста миссии SpaceX Crew-12», — говорится в сообщении.

В Центре рассказали, что во время подготовки Федяева будут поддерживать семья и коллеги. Космонавт пройдет тренировки на тренажере американского сегмента МКС, в том числе отработает действия при возникновении нештатных ситуаций, для него проведут занятия по кораблю Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что медкомиссия допустила Федяева к полету на американском космическом корабле Crew Dragon и участию в миссии на Международной космической станции (МКС).

Напомним, что космического корабля Crew Dragon запланирован ;не ранее середины февраля.