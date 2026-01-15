Федяев отправится в США для предполетной подготовки к миссии Crew-12

В Центре рассказали, что во время подготовки Федяева будут поддерживать семья и коллеги. Космонавт пройдет тренировки на тренажере американского сегмента МКС, в том числе отработает действия при возникновении нештатных ситуаций, для него проведут занятия по кораблю Crew Dragon.