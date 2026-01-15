Зеленский вновь раскритиковал работу Кличко

По информации украинских СМИ, у жителей Киева третий день нет света на фоне длительных экстренных отключений электричества. Премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что улучшение ситуации с энергоснабжением и отоплением в городе ожидается не раньше 16 января.