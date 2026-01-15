Зеленский вновь раскритиковал работу Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 15 января, заявил, что недоволен работой мэра Киева Виталия Кличко в период отключения отопления. По его словам, ситуация в городе на данный момент «особенно сложная».
Украинский лидер также указал на неготовность столицы к энергетическому кризису.
— Время городской властью потеряно, и теперь на правительственном уровне будет исправляться то, что не было сделано на уровне города, — отметил он.
Зеленский добавил, что ожидает полного сотрудничества от местных властей, передает Lenta.ru.
По информации украинских СМИ, у жителей Киева третий день нет света на фоне длительных экстренных отключений электричества. Премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что улучшение ситуации с энергоснабжением и отоплением в городе ожидается не раньше 16 января.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ. Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.