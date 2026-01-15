В МВФ заявили, что Киев согласился повысить налоги ради нового кредита

Власти Украины согласились повысить налоги для получения кредитного транша от Международного валютного фонда (МВФ), заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак, пишет РИА Новости.
По словам Джули Козак, украинское правительство согласилось реализовать пакет макроэкономических мер.
«Необходимо расширить налоговую базу путем принятия законодательства о налогооблажении доходов, полученных через цифровые платформы, устранения таможенных лазеек для потребительских товаров, а также возобновления и отмены льгот по НДС», — отметила она в ходе брифинга.
Джули Козак добавила, что поэтому действия властей Украины по выполнению этих и других предварительных условий будут иметь решающее значение для сохранения темпов реформ и оказания помощи стране в получении финансирования.
В ноябре сообщалось, что специалисты МВФ и представители Украины согласовали предварительные параметры программы расширенного финансирования. Предварительная договоренность включала потенциал доступа к средствам, эквивалентным почти шести миллиардам специальных прав заимствования, что составляет около 8,2 миллиарда долларов.