Демидов: В зоне СВО погиб Алексей Везенцев, глава управы № 10 города Белгорода

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб руководитель одной из управ департамента администрации Белгорода Алексей Везенцев. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.
«При исполнении боевых задач в зоне СВО героически погиб наш коллега и товарищ — глава управы № 10 департамента по развитию городских территорий, Алексей Александрович Везенцев», — говорится в публикации.
Градоначальник отметил, что Везенцев полгода назад решил встать на защиту Родины с оружием в руках и подписал контракт с Минобороны РФ. Он ушел на передовую так же, как и работал — без лишних слов, по зову долга, подчеркнул он.
Демидов выразил глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким погибшего.
Как писал сайт KP.RU, в ноябре прошлого года в зоне СВО погиб бывший глава Горнозаводского района Прикамья Александр Афанасьев. С октября 2005 года по декабрь 2011 года он занимал пост главы Горнозаводского городского поселения, с декабря 2011 года до декабря 2021 года — главы Горнозаводского муниципального района. Администрация округа выразил соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам погибшего.