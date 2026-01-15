Захарова назвала слова Соловьева о внешней политике России его личным мнением

Высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева о «второстепенной значимости» Венесуэлы и Сирии по сравнению с Арменией и Средней Азией являются его личным мнением, которое «диванные аналитики» представили чуть ли не как официальную позицию России, что недопустимо. Об этом в четверг, 15 января, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) страны Мария Захарова.
— Речь идет о мнении журналиста, подчеркну: мнении. Во-вторых, мнение было высказано на частном канале «Соловьев LIVE». В-третьих, я прочитала цитаты, опиралась не на вырванные из контекста фразы, не на косвенную речь — я опиралась на прямую речь. Так вот, сформулировано это мнение вообще-то в виде вопроса: там не было заявления, это уже не ко мне, — подчеркнула дипломат на брифинге.
Она добавила, что некоторые комментаторы опубликовали не озвученные в этой программе или в других домыслы касательно якобы имеющихся у России «агрессивных устремлений» в отношении стран бывшего СССР. Захарова отметила, что официальную позицию страны озвучивают уполномоченные на то официальные лица, передает РИА Новости.
14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался, что большинство государств считают незаконными действия американских войск в Венесуэле. Он добавил, что позиция Москвы носит принципиальный характер, опирается на принципы уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, чьи правительства представляют интересы всего населения.