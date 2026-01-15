Ричмонд
Известный детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев умер в Нижнем Новгороде

Известный детский реаниматолог Дмитрий Тимофеев скончался в Нижнем Новгороде. Ему было 62 года.

Источник: сайт НОДКБ

«Трудно в это поверить», — написал медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале вечером 15 января. Дмитрий Тимофеев проработал в Нижегородской областной детской клинической больнице 35 лет. Был заведующим отделения реанимации и интенсивной терапии, а также главным внештатным детским анестезиологом регионального минздрава.

По словам Никонова, Дмитрий Анатольевич был настоящим профессионалом с огромным авторитетом. Он сумел вырастить команду единомышленников. А его принципами и решениями в службе детской реанимации Нижегородской области будут пользоваться еще долгие годы.

«Общались с ним 29 декабря. По голосу было понятно, что ему нелегко, но до конца радовался за свое дело и новые возможности для лечения детей», — отметил медицинский блогер.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Анатольевича Тимофеева.

Напомним, в конце декабря 2025 года в Нижнем Новгороде умер заслуженный врач РФ Валерий Хоменюк.