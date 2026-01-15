Белый дом: Встречи США и Дании по Гренландии будут каждые две-три недели

Встречи рабочей группы США и Дании по Гренландии будут проходить каждые две-три недели. Об этом в четверг, 15 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
14 января в Вашингтоне прошла встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лекке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.
— Это была хорошая встреча. И на этой встрече стороны действительно договорились создать рабочую группу из лиц, которые будут продолжать технические переговоры о приобретении Гренландии, — сказала она.
По словам Ливитт, глава Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы США «приобрели» Гренландию, поскольку это в интересах национальной безопасности американской стороны, передает ТАСС.
Вивиан Моцфельдт после встречи с представителями США вышла в прямой эфир. Когда она давала интервью радио KNR, не сдержала эмоций и внезапно начала плакать.
Также министр иностранных дел Гренландии сообщила, что страна не хочет входить в состав Соединенных Штатов, но намерена укреплять сотрудничество с Вашингтоном.
Расмуссен ранее сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, позиции Копенгагена и Нуука продолжают отличаться от точки зрения Вашингтона.