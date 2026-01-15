Ричмонд
Радиостанция «Судного дня» передала в эфир очередную загадку

Радиостанция «Судного дня» передала в эфир слово ботва.

Источник: Комсомольская правда

В эфире радиостанции «Судного дня» прозвучало новое загадочное послание вечером в четверг, 15 января. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность загадочной радиостанции, известной также как «Жужжалка».

Сообщение, которое появилось в эфире в 19:16 по московскому времени, содержало в себе комбинацию из букв и цифр, включающую в себя таинственное послание «ботва».

«Сообщение за сегодня 15.01.26 19:16 МСК НЖТИ 25611 БОТВА 0808 2023», — говорится в публикации Telegram-канала.

До этого «Жужжалка» также выходила в эфир 13 и 14 января, передавая по одному слову за день среди шума в программе радиостанции были озвучены послания «раекориал» и «люэсобаул». 12 января, в первый рабочий день после новогодних праздников, радиостанция «Судного дня» также проявила активность, выдав три послания за сутки.