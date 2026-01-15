Радиостанция «Судного дня» передала в эфир очередную загадку

До этого «Жужжалка» также выходила в эфир 13 и 14 января, передавая по одному слову за день среди шума в программе радиостанции были озвучены послания «раекориал» и «люэсобаул». 12 января, в первый рабочий день после новогодних праздников, радиостанция «Судного дня» также проявила активность, выдав три послания за сутки.