Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в своем блоге перепутала двух немецких политиков — министра обороны Бориса Писториуса и председателя Комитета по иностранным делам бундестага Армина Лашета. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Frankfurter Allgemeine.
— Приятно было встретиться с федеральным министром обороны Борисом Писториусом, — так она подписала совместную фотографию с Лашетом.
Позже Каллас удалила фотографию. Журналисты издания отметили, что политики действительно внешне похожи. Уточняется, что в тот день она встретилась с ними двумя.
Ранее Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте заявила депутатам, что в настоящее время мир находится в таком состоянии, что самое время начать пить.
В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский во время, говоря по-английски, перепутал слова и предложил «усилить лыжи» Украины вместо противовоздушной обороны. Он сказал skis (звучит как «скиз») вместо skyes (звучит как «скайс») — речь шла о противовоздушной обороне.
16 декабря 2025 года две переводчицы украинского президента перепутали Россию и Украину на его встрече с премьера-министром Нидерландов Дико Схофом.