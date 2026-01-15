Ричмонд
Королевская семья Испании сообщила о смерти принцессы Ирины

В Мадриде скончалась принцесса Греческая и Датская Ирина — младшая сестра королевы Испании Софии. Ей было 83 года. О смерти сообщили в официальном коммюнике испанской королевской семьи, опубликованном 15 января.

Источник: Life.ru

Как уточняется в заявлении, принцесса умерла в 11:40 по местному времени во дворце Сарсуэла. В последние годы Ирина тяжело болела и находилась под наблюдением врачей. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.

Соболезнования в связи с кончиной выразили король Испании Филипп VI и королева Летисия. Дата и формат прощания с принцессой будут объявлены дополнительно.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Нафизы Жарылгаповой — одной из самых пожилых жительниц России. Ей было 111 лет. Последние дни долгожительница провела у детей в казахстанском Уральске, там же её и похоронили.

