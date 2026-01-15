Королевская семья Испании сообщила о смерти принцессы Ирины

Как уточняется в заявлении, принцесса умерла в 11:40 по местному времени во дворце Сарсуэла. В последние годы Ирина тяжело болела и находилась под наблюдением врачей. Причиной смерти названа продолжительная болезнь.
Соболезнования в связи с кончиной выразили король Испании Филипп VI и королева Летисия. Дата и формат прощания с принцессой будут объявлены дополнительно.
Ранее Life.ru сообщал о смерти Нафизы Жарылгаповой — одной из самых пожилых жительниц России. Ей было 111 лет. Последние дни долгожительница провела у детей в казахстанском Уральске, там же её и похоронили.
