КГБ Беларуси ликвидировал сеть иностранных шпионов-радиолюбителей

Всего привлечено к ответственности более 50 человек.
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под видом радиолюбителей. Разоблаченная структура занималась перехватом переговоров гражданской и военной авиации, а также мониторингом обстановки вокруг режимных объектов по всей стране. Об этом в эфире СТВ рассказал ее ведущий Роман Протасевич.
«За безобидным радиолюбительством скрывалась система слежки, работавшая против страны. Согласно данным КГБ, была выявлена и нейтрализована законспирированная структура, созданная при поддержке извне. Ее конечная цель выходила далеко за рамки простого любопытства», — рассказал Протасевич, который с декабря 2025 года ведет на СТВ информационно-аналитическую программу «Без прикрытия».
В зоне особого внимания сети находились военные аэродромы, позиции противовоздушной обороны, объекты силовых ведомств, включая министерства обороны и внутренних дел, а также структура, обеспечивающая безопасность президента. Участники схемы, как утверждается, пытались систематизировать маршруты передвижения высшего руководства и режим работы ключевых объектов, чтобы фиксировать возможные уязвимости.
Задержанные признались в целенаправленном перехвате переговоров, представляющих интерес для оперативно-разыскной деятельности. Особое внимание, по его словам, уделялось данным об охране первых лиц государства. Собранная информация, как утверждается, позволяла выстраивать подробную картину логистики и ритмов передвижения силовых структур и высшего руководства.
Протасевич заявил, что все перехваченные данные оцифровывались в режиме реального времени и размещались в открытом доступе в интернете. Следствие, по его информации, рассматривает это как передачу части элементов информационной безопасности страны внешним игрокам. Эксперты, на которых он ссылается, относят характер задач сети к уровням стратегической разведки.
Всего, по данным программы, к ответственности привлекли более 50 человек. Силовики изъяли свыше 500 единиц радиоаппаратуры, часть из которой находилась в нелегальном обороте, а также около 66 тысяч записей перехваченных переговоров. Экспертиза, как утверждается, установила наличие в них сведений, составляющих государственную тайну. Семь ключевых фигурантов дела заключены под стражу, их действия квалифицировали как измену государству и шпионаж. Им грозит пожизненное лишение свободы или высшая мера наказания.