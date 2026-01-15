КГБ Беларуси ликвидировал сеть иностранных шпионов-радиолюбителей

Всего, по данным программы, к ответственности привлекли более 50 человек. Силовики изъяли свыше 500 единиц радиоаппаратуры, часть из которой находилась в нелегальном обороте, а также около 66 тысяч записей перехваченных переговоров. Экспертиза, как утверждается, установила наличие в них сведений, составляющих государственную тайну. Семь ключевых фигурантов дела заключены под стражу, их действия квалифицировали как измену государству и шпионаж. Им грозит пожизненное лишение свободы или высшая мера наказания.