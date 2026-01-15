Белый дом: Трамп не откажется от планов по Гренландии, несмотря позицию Европы

Президент США Дональд Трамп не откажется от своих намерений завладеть Гренландией, несмотря на планы стран Европы по отправке воинского контингента на остров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Что касается вопроса о Гренландии, я не думаю, что войска в Европе как-либо влияют на решения президента или меняют его намерения завладеть Гренландией», — сообщила она журналистам в ходе брифинга.
Как заявил Трамп, Гренландия необходима США для национальной безопасности и создания системы противоракетной обороны «Золотой купол». При этом глава Белого дома призвал НАТО помощь американской стороне заполучить остров.
Ранее KP.RU сообщал, в Гренландию прибыли первые военные из стран Европы. Как заявило издание Bild, переброска началась вскоре после безрезультатных переговоров Дании и США в Вашингтоне.