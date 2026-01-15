Ричмонд
Белый дом: Трамп не откажется от планов по Гренландии, несмотря позицию Европы

В Белом доме заявили, что войска Европы не смогут повлиять на решение Трампа завладеть Гренландией.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не откажется от своих намерений завладеть Гренландией, несмотря на планы стран Европы по отправке воинского контингента на остров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Что касается вопроса о Гренландии, я не думаю, что войска в Европе как-либо влияют на решения президента или меняют его намерения завладеть Гренландией», — сообщила она журналистам в ходе брифинга.

Как заявил Трамп, Гренландия необходима США для национальной безопасности и создания системы противоракетной обороны «Золотой купол». При этом глава Белого дома призвал НАТО помощь американской стороне заполучить остров.

Ранее KP.RU сообщал, в Гренландию прибыли первые военные из стран Европы. Как заявило издание Bild, переброска началась вскоре после безрезультатных переговоров Дании и США в Вашингтоне.

