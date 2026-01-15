Ричмонд
Глава управы Белгорода Везенцев погиб в зоне СВО

Глава управы № 10 департамента по развитию городских территорий Белгорода Алексей Везенцев погиб во время исполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в четверг, 15 января, сообщил мэр города Валентин Демидов.

— С 2021 года он честно и самоотверженно работал на благо Белгорода. Всегда в первых рядах там, где нужна была помощь людям. Он продолжил упорно трудиться в самые страшные дни 2024-го, когда под ударами ВСУ страдали мирные жители, — рассказал глава города.

По словам Демидова, деятельность Везенцева стала фундаментом, благодаря которому город восстанавливается после атак украинских войск — в нем отремонтировали более 19 тысяч жилых объектов и семи тысяч автомобилей. Чиновник подписал контракт с Министерством обороны России и отправился на передовую около полугода назад.

Валентин Демидов выразил соболезнования семье, родственникам и близким Везенцева от себя лично, правительства города и его жителей, передает его Telegram-канал.

21 октября 2025 года военный корреспондент Борис Рожин сообщил о смерти бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева в зоне СВО.