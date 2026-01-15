Плющенко: женское фигурное катание в Европе деградирует без россиянок

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что женское фигурное катание на чемпионате Европы 2026 года деградирует из-за отсутствия российских спортсменок. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Плющенко добавил, что ему было больно смотреть этот чемпионат.
Фигурист также возмутился уровнем соревнований, сравнив текущую ситуацию с летаргическим состоянием, которое продолжается с 1985 года.
Напомним, что 25 декабря завершился четырёхлетний срок дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что рада возвращению фигуристки в большой спорт.