СМИ: СБУ готовила обвинения в адрес руководства НАБУ и САП

Служба безопасности Украины (СБУ) готовилась предъявить официальные обвинения против руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны. Об этом сообщили украинские СМИ.

— Главы САП (Александр Клименко — прим. «ВМ») и НАБУ (Семен Кривонос — прим. «ВМ») заявили, что им готовили подозрения другие правоохранительные органы, в частности СБУ, — сказано в материале.

По информации нескольких украинских источников, увольнение бывшего главы СБУ Василия Малюка* связано с его отказом предъявить обвинения руководителям НАБУ и САП по указанию президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

13 января депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной раде Украины приняли решение об увольнении Василия Малюка* с должности главы СБУ. За его отстранение проголосовали 235 депутатов.

5 января Малюк* написал заявление об отставке с должности главы Cлужбы безопасности Украины. Исполнять обязанности руководителя СБУ будет генерал Евгений Хмара.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.