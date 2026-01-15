NYP: бывший дом Боба Дилана в Нью-Йорке выставили на продажу за $2,75 млн

Бывший дом американского музыканта Боба Дилана в Нью-Йорке выставили на продажу со скидкой, пишет New York Post.
По данным издания, исторический дом в стиле неоренессанса продается за 2,75 миллиона долларов. В то же время изначально, а именно полгода назад, он стоил 3 миллиона долларов.
В частности, в доме есть шесть декоративных каминов, инкрустированные деревянные полы и сейф высотой четыре фута (более метра).
Отмечается, что дом построили в 1893 году. Боб Дилан приобрел его в 1986-м и жил там до 2000 года. Тогда музыкант продал недвижимость за 560 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что в США выставили на продажу дом детства лидера страны Дональда Трампа.
