Левитт: Отправка европейских войск в Гренландию не поменяет планы Трампа

В тот же день Кэролайн Левитт объявила, что встречи рабочей группы США и Дании, посвященные Гренландии, будут проходить каждые две-три недели. По ее словам, Дональд Трамп хочет, чтобы США «приобрели» Гренландию, поскольку эти действия в интересах национальной безопасности Вашингтона.