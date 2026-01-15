Ричмонд
Левитт: Отправка европейских войск в Гренландию не поменяет планы Трампа

Планы европейских государств по отправке войск в Гренландию не меняют планы президента США Дональда Трампа касательно получения контроля над островом. Об этом в четверг, 15 января, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

— Что касается вопроса о Гренландии, я не думаю, что войска в Европе как-либо влияют на решения президента или меняют его намерения завладеть Гренландией, — высказалась представитель Белого дома на брифинге для журналистов.

Так Левитт ответила на просьбу представителей прессы прокомментировать информацию о том, что группа европейских стран планируют отправить дополнительные войска в Гренландию, передает ТАСС.

В тот же день Кэролайн Левитт объявила, что встречи рабочей группы США и Дании, посвященные Гренландии, будут проходить каждые две-три недели. По ее словам, Дональд Трамп хочет, чтобы США «приобрели» Гренландию, поскольку эти действия в интересах национальной безопасности Вашингтона.

14 января министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. Он добавил, позиции Копенгагена и Нуука продолжают отличаться от точки зрения Вашингтона по этому вопросу.

