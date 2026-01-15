Сотрудников РИА Новости наградили премиями Союза журналистов Москвы.

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотрудники РИА Новости получили премии Союза журналистов Москвы ко Дню российской печати.
Почетной грамотой департамента информации и печати Министерства иностранных дел награждена заместитель руководителя дипломатической редакции Кристина Луна-Родригес.
Почетная грамота Министерства внутренних дел вручена руководителю группы оперативной информации редакции силовых ведомств и происшествий Дарине Хануне.
Благодарственным письмом Департамента здравоохранения Москвы отмечена руководитель редакции политической и общественной информации Ольга Овчинникова.
Благодарность комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи вручена руководителю группы парламентской информации редакции политической и общественной информации Александру Масленникову.