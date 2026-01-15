На улицах Ростова увеличили количество снегоуборочной техники

Количество снегоуборочной техники на улицах Ростова-на-Дону увеличили до 123 единиц. Об этом вечером 15 января сообщил глава города Александр Скрябин.
Еще больше коммунальных машин вывели из-за усиления снегопада. Сейчас ведется оперативная расчистка дорог и тротуаров. Особое внимание уделяются территориям вблизи соцобъектов и остановок общественного транспорта.
— Поручил заместителю по ЖКХ и главам районов отдельно проработать с УК и ТСЖ вопрос уборки и противогололедной обработки на придомовых территориях, — добавил Александр Скрябин.
В течение ночи снегопад в донской столице может усилиться. Непогода также ожидается утром в пятницу. Ростовчанам необходимо быть осторожными на улицах, лучше не подходить близко к деревьям, легким конструкциям и ЛЭП.
Напомним, по прогнозу синоптиков, непогода в регионе сохранится до 19 января. Ожидаются сильный ветер с метелями, гололедица, местами возможны морозы до −26 градусов.
