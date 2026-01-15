В Петербурге волонтеры спасли кота из дымохода спустя почти 17 дней

Волонтеры спасли рыжего кота из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге спустя более двух недель. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Службе спасения животных Петербурга и области «Кошкиспас».
— Встречайте героя дня, — написали в официальном Telegram-канале.
Кот попал в квартиру в конце декабря, куда его принесли на передержку. Испугавшись нового места, животное нашло убежище в дымоходе старинного камина, расположенного в комнате с высокими, четырехметровыми потолками. Уже 3 января волонтеры смогли осмотреть шахту. Они просунули специальную камеру через заслонку, скрытую за обоями, и подтвердили, что кот все еще находится внутри.
Ранее сотрудники МЧС спасли кота, который забрался в вентиляционную шахту, просидел там восемь часов и отказывался выходить.
Другой случай произошел в столичном районе Митино. Спасатели достали провалившуюся в бобровую нору собаку. Около часа они раскапывали котлован, чтобы получить доступ к псу, и вскоре животное выбралось из ямы, откликнувшись на голос хозяйки.