Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге волонтеры спасли кота из дымохода спустя почти 17 дней

Волонтеры спасли рыжего кота из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге спустя более двух недель. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Службе спасения животных Петербурга и области «Кошкиспас».

Волонтеры спасли рыжего кота из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге спустя более двух недель. Об этом в четверг, 15 января, сообщили в Службе спасения животных Петербурга и области «Кошкиспас».

— Встречайте героя дня, — написали в официальном Telegram-канале.

Кот попал в квартиру в конце декабря, куда его принесли на передержку. Испугавшись нового места, животное нашло убежище в дымоходе старинного камина, расположенного в комнате с высокими, четырехметровыми потолками. Уже 3 января волонтеры смогли осмотреть шахту. Они просунули специальную камеру через заслонку, скрытую за обоями, и подтвердили, что кот все еще находится внутри.

Ранее сотрудники МЧС спасли кота, который забрался в вентиляционную шахту, просидел там восемь часов и отказывался выходить.

Другой случай произошел в столичном районе Митино. Спасатели достали провалившуюся в бобровую нору собаку. Около часа они раскапывали котлован, чтобы получить доступ к псу, и вскоре животное выбралось из ямы, откликнувшись на голос хозяйки.