Убийство Татарского и покушение на Прилепина организовал один и тот же агент СБУ

Верховный суд РФ в решении по делу Александра Пермякова, осужденного за покушение на писателя Захара Прилепина, подтвердил, что организатором этого преступления, а также убийства военкора Владлена Татарского является один и тот же сотрудник СБУ. Согласно материалам дела, деньги исполнителям обоих терактов переводило одно лицо. Данные были получены благодаря сотрудничеству Пермякова со следствием. Ранее Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии за теракт, в результате которого погиб Татарский, а Пермяков получил пожизненный срок.