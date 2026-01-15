Белый дом назвал губернатора Миннесоты Уолца «жалким неудачником»

Губернатор ранее сказал в видеообращении к гражданам, что они имеют право снимать действия представителей ICE. Он призвал всегда иметь при себе смартфон и, заметив агентов, начинать запись, чтобы зафиксировать происходящее, создать базу доказательств нарушений против жителей штата и сохранить материалы для возможного будущего судебного разбирательства.