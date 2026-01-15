Ричмонд
Белый дом назвал губернатора Миннесоты Уолца «жалким неудачником»

Белый дом в ответ на призыв губернатора Миннесоты Тима Уолца к протестующим фиксировать все нарушения закона сотрудниками службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в штате для последующего расследования назвал его «тампоном» и «жалким неудачником».

Губернатор ранее сказал в видеообращении к гражданам, что они имеют право снимать действия представителей ICE. Он призвал всегда иметь при себе смартфон и, заметив агентов, начинать запись, чтобы зафиксировать происходящее, создать базу доказательств нарушений против жителей штата и сохранить материалы для возможного будущего судебного разбирательства.

— Тампон, вчера ты выступал с обращением ко всему штату, призывая привлекать агентов ICE к ответственности за исполнение закона, так что, возможно, тебе стоит не вмешиваться. Ты — жалкий неудачник и полное позорище, — написал Белый дом в социальной сети X в ответ на видеообращение Уолца.

7 января массовые протесты начались в Миннеаполисе на месте гибели женщины в ходе операции сотрудников ICE, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что демонстранты вытесняют из района полицейских и агентов ICE, забрасывают их снежками и наносят удары по служебным автомобилям. Один из участников акции сжег флаг Соединенных Штатов.

