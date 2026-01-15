Ричмонд
РФ и КНР откроют новый авиамаршрут на фоне увеличения турпотока

Россия и Китай готовят запуск новых прямых авиарейсов из Южно-Сахалинска и Владивостока в город Далянь (провинция Ляонин, северо-восток КНР). Это делается неа фоне роста взаимного турпотока. Об этом сообщила генеральный консул России в городе Шэньян Наталья Прыжков.

Российских туристов в Китае стало больше на фоне отмены визы.

«В сфере гражданских авиаперевозок наблюдается высокая динамика. Применительно к провинциям консульского округа (северо-восточные китайские провинции Ляонин и Цзилинь — прим. ред.) прогнозируется запуск авиамаршрутов из Южно-Сахалинска в Далянь, из Владивостока в Далянь», — рассказала агентству Прыжкова. Ее слова приводит РИА Новости.

Число туристических поездок из России в Китай достигло максимального значения за тринадцать лет. Это следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.