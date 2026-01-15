Сергей Собянин: Проходческий щит проложит двухкилометровый тоннель под водой

Новая Рублево-Архангельская ветка столичной подземки длиной 27,6 километра с 12 станциями пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск — с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.
— Приступаем к самому сложному участку линии. Проходим почти два километра под водой, под Москвой-рекой и Большим Строгинским заливом. Здесь, в Серебряном Бору, заходим большим щитом, «подныриваем» на глубину 44 метра и дальше, более чем через три километра, выходим уже в Строгино. Участок сложный, но технология в целом отработана, думаю, все пройдет нормально, — рассказал Сергей Собянин.
Глава города сообщил, что в целом вся линия должна быть построена до Рублево-Архангельского в 2027 году.
— Первая очередь уже будет запущена в этом году. Все идет по плану, даже с небольшим опережением, — заявил он.
Руководитель строительства АО «Мосинжпроект» Александр Бирин уточнил, что станция «Серебряный Бор» расположится вдоль улицы Паршина, недалеко от пересечения с Живописной улицей.
— Станция «Серебряный Бор» будет мелкого заложения и берегового типа — с двумя путями посередине и посадочными платформами по бокам пассажирского зала, — рассказал он. — Проекты станционного комплекса и благоустройства находятся в стадии активной разработки.
По его словам, на высоком уровне готовности земляные работы — разработано 200 тысяч кубометров грунта, строители приступили к устройству основных конструкций станционного комплекса, уложив свыше четырех тысяч «кубов» железобетона из общего объема около 50 тысяч. В свою очередь заместитель директора по строительству АО «Мосинжпроект» Дмитрий Дорожко пояснил, что котлован «Серебряного Бора» щит «Лилия» преодолел путем протаскивания по лотку будущей платформы, что позволило избежать демонтажа и повторной сборки проходческого комплекса, сэкономив время и ресурсы.
— Ранее подобный прием был применен на западе Большого кольца подземки, где аналогичным образом по строящейся станции «Давыдково» был перемещен щит-гигант «Надежда», — поделился он.
Дмитрий Дорожко также рассказал, что в зоне пересечения с линией метро ширина русла Москвы-реки составляет более 250 метров, а Большого Строгинского затона — около 1,5 километра.
— Этим обстоятельством обусловлен выбор двухпутного тоннеля — вентиляционный канал, расположенный над путями, с установленными в нем вентиляторами обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха без вентиляционных шахт, выходящих на поверхность, — объяснил заместитель директора по строительству.
Всего на будущей Рублево-Архангельской линии сейчас работают сразу шесть проходческих щитов. Тоннели от «Шелепихи» до «Бульвара Генерала Карбышева» уже пройдены, в них идут работы по укладке путей и монтажу необходимого оборудования.
Ожидается, что в первые годы эксплуатации Рублево-Архангельской линией будут пользоваться порядка 170 тысяч пассажиров в сутки, а в перспективе — до 250 тысяч пассажиров в сутки. Перевозку будут осуществлять современные комфортные поезда российского производства.
На начальном этапе новую линию будет обслуживать электродепо «Солнцево». В дальнейшем для этого планируется построить электродепо «Ильинское».
КСТАТИ
15 января Сергей Собянин также рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Восточном округе, где сейчас возводят 14 социальных объектов, из них 10 — образовательные, почти на три тысячи школьных и дошкольных мест. Новый учебный корпус на 600 мест появился в Тюменском проезде. Здание возвели по Адресной инвестиционной программе и органично вписали в существующую застройку. Мэр отметил, что в школе продумано разделение потоков: для младших школьников и для учеников средних и старших классов предусмотрены отдельные входы и блоки. Создано современное образовательное пространство.