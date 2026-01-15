Сергей Собянин: Проходческий щит проложит двухкилометровый тоннель под водой

15 января Сергей Собянин также рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Восточном округе, где сейчас возводят 14 социальных объектов, из них 10 — образовательные, почти на три тысячи школьных и дошкольных мест. Новый учебный корпус на 600 мест появился в Тюменском проезде. Здание возвели по Адресной инвестиционной программе и органично вписали в существующую застройку. Мэр отметил, что в школе продумано разделение потоков: для младших школьников и для учеников средних и старших классов предусмотрены отдельные входы и блоки. Создано современное образовательное пространство.