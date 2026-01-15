Мэр нидерландского города Утрехт рассказала о значительном ущербе после взрывов

В нидерландском городе Утрехт 15 января произошло ЧП. Жители услышали взрывы в центре населенного пункта. Известно об одном пострадавшем. Мэр Утрехта Шарон Дейксма назвала ущерб от взрывов значительным. Об этом она рассказала в эфире NPO 1.
Как сообщила мэр, для людей, чьи квартиры получили повреждения, организовывают убежище. Точное число пострадавших пока не называется.
«Ущерб довольно значительный. И многие окна, в том числе в соседних домах, выбиты, поэтому, конечно, эти люди не смогут вернуться домой пока», — уведомила Шарон Дейксма.
Между тем число пострадавших в результате взрыва в Центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 18 человек. О случившемся стало известно также 15 января. К настоящему моменту в больницы госпитализированы 18 человек.