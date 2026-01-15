Актриса духовного театра вдохновила наших бойцов

— Была основная задача: поехать туда, куда не доезжают другие артисты и поддержать местное население. Конечно, хотели побывать в военных частях. Вначале было непонятно: нужно ли это бойцам? Казалось, что это люди непробиваемые, они садились в зале, все были в своих мыслях. Но именно на Донбассе я убедилась, что такое сила искусства. И в конечном счете я не хотела оттуда уезжать. А девочки меня предупреждали, что поездка поменяет мое мироощущение, — рассказывает Ксения.