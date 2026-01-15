Актриса духовного театра вдохновила наших бойцов

Актриса Русского духовного театра «Глас» Ксения Збанацкая посетила Донбасс с концертами в составе агитбригады. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил подробности.
На новые российские территории Ксения Збанацкая ездила несколько раз со своей коллегой из труппы Екатериной Лисовой, а также с актерами Малого театра — заслуженными артистами России Юлией Зыковой и Андреем Чубченко. Последний выступал еще и в роли спонсора: оплачивал билеты и бензин в дороге. Так, в августе во время своего отпуска артисты посетили ДНР. Кстати, в театре «Глас» собрали деньги, которые передали донецким волонтерам для закупки необходимых вещей военнослужащим.
— Это была моя первая поездка на Донбасс. Все из бригады, кроме меня, были уже там с выступлениями, а я не могла, так как у меня маленький ребенок. Юля Зыкова — крестная мама моего сына, поэтому не пускала раньше меня и говорила, что ребеночку немножко надо подрасти, — рассказывает Ксения.
В общей сложности агитбригада московских артистов дала 12 концертов.
— Была основная задача: поехать туда, куда не доезжают другие артисты и поддержать местное население. Конечно, хотели побывать в военных частях. Вначале было непонятно: нужно ли это бойцам? Казалось, что это люди непробиваемые, они садились в зале, все были в своих мыслях. Но именно на Донбассе я убедилась, что такое сила искусства. И в конечном счете я не хотела оттуда уезжать. А девочки меня предупреждали, что поездка поменяет мое мироощущение, — рассказывает Ксения.
Каждый день Збанацкая с коллегами ездили по малым населенным пунктам ДНР и давали по концерту, а иногда — по два.
— Все ребята после выступления улыбались и даже плакали. Я это видела, хотя они скрывали свои слезы. И после каждого концерта, даже в самых отдаленных населенных пунктах парни дарили нам цветы: не знаю, откуда они их брали, но видно было, что они хотели проявить уважение. И военнослужащие говорили, что эти концерты очень нужны, так как поднимают боевой дух, — продолжает Ксения.
Да и ребята, когда видят девчонок в красивых платьях, вспоминают мирную жизнь, возвращаются мысленно к своей семье. И накрывали артистам столы, местные жители пекли пирожки.
— У нас были в репертуаре военные и современные песни, лирика: духовная и патриотическая. Ребята просили спеть современные песни, например, из репертуара Юлии Чичериной, песни про любовь. И это заходило на ура. Юля Зыкова еще читала стихи. Было живое общение с ребятами, были на одной волне с ними, — говорит Ксения.
Она признается, что поехала на Донбасс на добровольных началах в свой отпуск. А еще в декабре они в том же составе давали концерт в городе Ярцево Смоленской области для военнослужащих. Этот город-побратим города Ирмино в ЛНР.
— Туда мы отвезли подарки для детей Луганской Народной Республики. Передали их местным волонтерам, — рассказывает Збанацкая.
А еще с агитбригадой театра «Глас» Ксения Збанацкая ездила в госпиталь, где выступила перед ранеными бойцами вместе с Викторией Фатеевой, Даниилом Коробейниковым, Екатериной Лисовой и Виктором Золотоногом. Артисты исполняли репертуар группы «Любэ» и другие популярные песни эстрады.
ДОСЬЕ.
Збанацкая Ксения Юрьевна родилась 25 апреля 1979 года. В 2000 году окончила Высшее театральное училище (ВТУ) имени Щепкина. В 1998—2000 годах принимала участие в постановках Малого театра. С 2000 по 2002 и с 2004 по 2009 год служила во МХАТе имени Горького. С 2014 года служит в труппе Русского духовного театра «Глас». Снималась во многих фильмах и сериалах, в том числе «Начальник разведки», «Мамочки», «Второе зрение» и других.