Как выбрать зубную пасту для детей: советы стоматолога

Еще один полезный инструмент для для борьбы с кариесом — зубная нить. Она является незаменимой для очистки труднодоступных мест между зубами, куда не может проникнуть щётка, передает Life.ru. Регулярное использование флосса уменьшает количество бактерий, предотвращает кариес и неприятный запах, способствуя долгосрочному здоровью зубов.