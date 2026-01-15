Как выбрать зубную пасту для детей: советы стоматолога

Зубная паста для детей должна быть мягкой и не содержать твердых частиц. Такой совет в разговоре с «РИАМО» озвучила детский врач-стоматолог Екатерина Кузнецова.
— Паста должна быть мягкой по абразивности, поскольку эмаль у детей тоньше и более чувствительна, чем у взрослых. Оптимально, если в составе пасты присутствует кальций, он способствуют укреплению и поддержанию прочности эмали, — объяснила доктор.
Врач также призвала родителей выбирать пасту, приятную на вкус. По ее словам, это поможет ребенку выработать привычку чистить зубы на регулярной основе.
Еще один полезный инструмент для для борьбы с кариесом — зубная нить. Она является незаменимой для очистки труднодоступных мест между зубами, куда не может проникнуть щётка, передает Life.ru. Регулярное использование флосса уменьшает количество бактерий, предотвращает кариес и неприятный запах, способствуя долгосрочному здоровью зубов.