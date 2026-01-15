Протасевич: КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов

Комитет государственной безопасности Белоруссии нейтрализовал крупную сеть радиошпионов, которая действовала под видом радиолюбителей, заявил сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич.
«За безобидным радиолюбительством скрывалась система слежки, работавшая против страны. Согласно данным КГБ, была выявлена и нейтрализована законспирированная структура, созданная при поддержке извне. Её конечная цель выходила далеко за рамки простого любопытства», — сказал он в эфире своей программы «Без прикрытия» на телеканале СТВ.
По её словам, речь шла о «получении возможности влиять на критически важные объекты».
Протасевич отметил, что сеть радиошпионов сконцентрировала своё внимание на важных военных объектах, в частности, аэродромах и силовых ведомствах. Задержанные признались, что перехватывались сведения, которые обеспечивали «оперативно-разыскную деятельность», кроме того, злоумышленников интересовала «охрана первых лиц государства».
«Все эти данные в реальном времени оцифровывались и выгружались в открытый доступ в интернет. Участники сети фактически передали в чужие руки часть информационного суверенитета страны», — сказал Протасевич.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич, называемый оппозиционным активистом, являлся сотрудником белорусской разведки.