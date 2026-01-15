Врач Уланкина призвала отказаться от купания в проруби людей с астмой и диабетом

Православная традиция погружения в ледяную купель на Крещение может обернуться серьезными проблемами даже у здоровых людей, а тем, кто страдает хроническими заболеваниями, от них и вовсе лучше отказаться. Об этом заявила «РИАМО» врач Ольга Уланкина.