Врач Уланкина призвала отказаться от купания в проруби людей с астмой и диабетом

Православная традиция погружения в ледяную купель на Крещение может обернуться серьезными проблемами даже у здоровых людей, а тем, кто страдает хроническими заболеваниями, от них и вовсе лучше отказаться. Об этом заявила «РИАМО» врач Ольга Уланкина.
— Абсолютный запрет — для пациентов, страдающих астмой, эпилепсией, а также некоторыми другими хроническими заболеваниями — сахарный диабет, рак, психические расстройства, — сказала доктор.
Медик уточнила, что купание также недопустимо при заболеваниях мочеполовой системы и кожных патологиях. Не стоит купаться в проруби и детям до 14 лет, пожилым людям, беременным женщинам.
Температура воды подо льдом составляет около +1…+4 градуса, такая температура может грозить переохлаждением, передает RT. Чтобы его избежать, врачи советуют сразу после погружения энергично растереться сухим полотенцем, после чего быстро надеть тёплую одежду и выпить горячего чая.