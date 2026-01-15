Названа простая и бюджетная подкормка для комнатных растений

Ранее «Известия» рассказали, что в среднем большинство комнатных растений прекрасно себя чувствуют при поливе один раз в неделю зимой и один-два раза — летом. Растения будут плохо себя чувствовать на сквозняке, под прямыми солнечными лучами и в совсем темных помещениях.