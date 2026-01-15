Ричмонд
Названа простая и бюджетная подкормка для комнатных растений

Овощной бульон из обрезков — безопасный способ подкормить растения.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы подкормить комнатные растения, не обязательно покупать дорогие и, порой, бесполезные удобрения. Сделать эффективную подкормку можно на собственной кухне, об этом сообщил в беседе с aif.ru агроном Денис Терентьев.

— Во время варки овощей в воду переходят минеральные и органические вещества в легко усваиваемой форме. Отвар мягко действует на почвенную микрофлору, поддерживает корневую систему и помогает растениям быстро получить питательные вещества, которые у них в дефиците, — говорит эксперт.

Агроном уточнил, что для приготовления бульона подойдут кожура картофеля, листья и кочерыжки капусты, очистки моркови, стебли зелени. Обрезки заливают водой, доводят до кипения и варят 15−20 минут без соли. После этого отвар остужают и используют в течение суток.

Ранее «Известия» рассказали, что в среднем большинство комнатных растений прекрасно себя чувствуют при поливе один раз в неделю зимой и один-два раза — летом. Растения будут плохо себя чувствовать на сквозняке, под прямыми солнечными лучами и в совсем темных помещениях.